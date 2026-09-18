iPhone 18 Pro Max поступил в продажу с 18 ограничениями для россиян

Новый iPhone 18 Pro Max 18 сентября поступил в официальную продажу более чем в 65 странах. В тот же день первые устройства должны получить российские покупатели, оформившие предзаказы у отечественных ритейлеров. При этом, как выяснили «Известия», протестировавшие смартфон, владельцы iPhone 18 Pro Max в России столкнутся как минимум с 18 ограничениями, связанными с отдельными функциями и сервисами Apple.

Часть возможностей полностью недоступна, а для некоторых требуется сменить регион устройства и перейти на английский язык интерфейса. Большинство ограничений связано с Apple Intelligence – одной из ключевых функций нового поколения iPhone.

В России Apple Intelligence не поддерживает русский язык. Из-за этого пользователям недоступна обновленная Siri с персональным контекстом, которая может учитывать содержимое приложений и выполнять сложные действия внутри системы. Также российские пользователи не могут использовать интеграцию ChatGPT через Siri и Writing Tools – инструменты для переписывания, сокращения и изменения стиля текста.

Языковые ограничения затрагивают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и функцию Clean Up. Кроме того, русский язык пока не поддерживается в Live Translation, поэтому пользователям недоступен мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через AirPods.

Apple подтверждает, что доступность Apple Intelligence зависит от поддерживаемого языка и региона. В актуальном перечне поддерживаемых языков русский отсутствует.