Наблюдатели из стран СНГ на выборах перенимают опыт избирательной системы России

На выборах в Татарстане работают международные наблюдатели, в том числе от Ассамблеи стран СНГ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Общественной палаты республики Александр Терентьев.

«Традиционно по линии Ассамблеи стран государств СНГ приезжают наблюдатели. В частности, сегодня у нас делегация из Казахстана, будут присутствовать в Ситуационном центре», – рассказал Терентьев.

Терентьев подчеркнул, что опыт России в построении избирательной системы вызывает большой интерес у зарубежных коллег.

«Вопросы избирательного суверенитета, то, как у нас построен процесс с учётом электронного голосования, для многих стран представляет большой интерес. Защита от влияния на избирательную систему извне – тоже опыт, который им интересен. Мы это проходили не один раз», – заявил он.

По мнению спикера, Россия демонстрирует грамотное построение всей избирательной системы, где «создаётся максимум возможностей для голосования и максимум препятствий для влияния извне». Он также отметил, что наблюдение со стороны международных представителей даёт дополнительную легитимность и чистоту избирательного процесса.