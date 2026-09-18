Птица вывела из строя двигатель истребителя F-16, он потерпел крушение в США

Истребитель потерпел крушение на севере Мичигана в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежную прессу. Незадолго до крушения пилот сообщил диспетчеру, что в самолет врезалась птица, из-за чего двигатель был выведен из строя.

Пилот истребителя катапультировался, его госпитализировали. Медики оценивают состояние пилота как стабильное. После инцидента местные власти объявили об эвакуации в пределах 1 мили от обломков самолета.