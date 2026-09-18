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Общество 18 сентября 2026 10:58

Президент России наградил татарстанского ректора за развитие спорта

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Президент России наградил татарстанского ректора за развитие спорта
Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова. Соответствующий указ о награждении государственными наградами Российской Федерации размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, награда присуждена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

#Владимир Путин #награждение
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