Президент России наградил татарстанского ректора за развитие спорта
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова. Соответствующий указ о награждении государственными наградами Российской Федерации размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, награда присуждена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.