Азат Кадыров проголосовал на выборах–2026

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в Министерстве по делам молодежи РТ.

«Дорогие друзья, молодёжь Татарстана, Татарстан, всю нашу страну поздравляю с праздником! Сегодня начались выборы депутатов Государственной Думы. Молодёжь Татарстана уже активно голосует в образовательных организациях, в университетах, в школах, да и на предприятиях тоже. Поэтому мы тоже проголосовали, вот отдали свой голос», – сказал министр.

Кадыров пригласил всех на избирательные участки, чтобы выполнить гражданский долг. Он также напомнил, что вечером состоятся грандиозный фестиваль «День первокурсника» и фестиваль «Время молодых». По его словам, центральная площадка будет в Казани у Чаши, а еще с ними будут восемь городов.