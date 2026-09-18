Министр спорта Татарстана проголосовал на избирательном участке в КНИТУ-КАИ

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов принял участие в голосовании на избирательном участке № 42, расположенном в первом здании КНИТУ-КАИ на улице Карла Маркса, 10.

Глава республиканского Минспорта прибыл на участок, размещенный на втором этаже одного из главных корпусов университета, и отдал свой голос.

В день голосования участок в КНИТУ-КАИ объединил представителей разных поколений – студентов, преподавателей, сотрудников и гостей университета.

Ранее здесь проголосовали победители традиционного конкурса «Лучшая студенческая семья КАИ – 2026» Тамара и Айрат Кашафутдиновы. Для молодой семьи совместное участие в выборах стало событием, которое супруги планируют сделать семейной традицией.

Также свой выбор сделали студенты КНИТУ-КАИ, которые в этом году голосуют впервые. Всего в университете около 1100 впервые голосующих.