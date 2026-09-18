Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина проголосовала на избирательном участке № 54 в Казани, который находится в гимназии № 3.

Талия Минуллина проголосовала на выборах в Госдуму РФ Фото: © пресс-служба АИР РТ

«Призываю граждан не упустить возможность внести вклад в собственное будущее, в развитие страны и жизнь наших детей. Воспользуйтесь своим конституционным правом! Не оставайтесь равнодушными – успейте выразить свою позицию. Инвестируйте в завтрашний день, в Республику Татарстан и Российскую Федерацию!» – обратилась она к жителям республики.

Ранее сообщалось, что участие в голосовании принял Раис РТ Рустам Минниханов.