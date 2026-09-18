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Общество 18 сентября 2026 09:47

Сария Сабурская сообщила, что приняла участие в выборах депутатов Госдумы

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Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская сообщила, что пришла на избирательный участок и отдала свой голос на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Об этом она написала в своем официальном канале в МАКС.

Фото: официальный канал Сарии Сабурской в МАКС

«Жители Татарстана, как и граждане других регионов России, принимают участие в формировании нового состава федерального парламента. Сегодня я тоже пришла на избирательный участок и отдала свой голос», – сказала она.

Сабурская подчеркнула, что участие в выборах – важная часть гражданской жизни.

#Сария Сабурская #Выборы-2026
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