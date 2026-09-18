Сария Сабурская сообщила, что приняла участие в выборах депутатов Госдумы
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская сообщила, что пришла на избирательный участок и отдала свой голос на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Об этом она написала в своем официальном канале в МАКС.
«Жители Татарстана, как и граждане других регионов России, принимают участие в формировании нового состава федерального парламента. Сегодня я тоже пришла на избирательный участок и отдала свой голос», – сказала она.
Сабурская подчеркнула, что участие в выборах – важная часть гражданской жизни.