Сария Сабурская сообщила, что приняла участие в выборах депутатов Госдумы

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская сообщила, что пришла на избирательный участок и отдала свой голос на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Об этом она написала в своем официальном канале в МАКС.

Фото: официальный канал Сарии Сабурской в МАКС

«Жители Татарстана, как и граждане других регионов России, принимают участие в формировании нового состава федерального парламента. Сегодня я тоже пришла на избирательный участок и отдала свой голос», – сказала она.

Сабурская подчеркнула, что участие в выборах – важная часть гражданской жизни.