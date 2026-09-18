Эксперты оценили значение дополнительных выплат сельским медикам Татарстана

Татарстан получит дополнительное финансирование на единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу, которые работают в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах. Республика вошла в число 18 регионов, между которыми распределят более 303 млн рублей. Распоряжение обсудили на площадке «Экспертного клуба».

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают привлекать специалистов в сельские больницы, ФАПы и амбулатории. По его словам, дополнительное финансирование показывает, что развитие сельской медицины остается одним из приоритетов государственной политики.

«За каждым таким решением должна стоять четкая система отслеживания. Важно, чтобы средства дошли до конкретного врача, фельдшера, акушерки, а привлеченные специалисты действительно остались работать на этих территориях», – сказал Морозов.

Он также подчеркнул, что при продлении программ до 2030 года важно отслеживать не только факт трудоустройства медика, но и то, остается ли специалист работать в конкретном населенном пункте. По мнению депутата, для этого необходима обратная связь как от самих медиков, так и от жителей.

Депутат Государственного Совета Татарстана, заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, кандидат юридических наук Ринат Фазылов отметил, что для республики увеличение финансирования имеет особое значение из-за кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения и медицинских организациях муниципальных районов.

При этом, по его словам, единовременные выплаты дают больший эффект в сочетании с другими мерами поддержки. В Татарстане для привлечения и закрепления специалистов используют гранты на улучшение жилищных условий, целевое обучение, служебное и арендное жилье, поддержку молодых медиков и дополнительные выплаты врачам дефицитных специальностей.

Фазылов напомнил, что в 2026 году республика также ввела единовременную выплату в размере 1 млн рублей для врачей дефицитных специальностей, которые приезжают из других регионов России и из-за рубежа в медицинские организации с недостаточной кадровой обеспеченностью.

«Дополнительное финансирование программ “Земский доктор” и “Земский фельдшер” следует рассматривать как инвестицию не только в медицинские кадры, но и в качество жизни сельского населения Татарстана», – считает Фазылов.

По его словам, дополнительные средства помогут сократить кадровый разрыв между крупными городами и муниципальными районами, повысить устойчивость районных больниц и ФАПов, обеспечить более раннюю диагностику заболеваний и сделать медицинскую помощь доступнее для жителей сельских территорий.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Госсовета Татарстана, Член Общественного Совета при Министерстве образования и науки РТ, выпускник программы Кадрового резерва Раиса Татарстана Эмиль Губайдуллин назвал кадровый вопрос одним из ключевых для сельских районов. Он отметил, что наличие врача или фельдшера напрямую влияет на качество жизни людей и привлекательность территории.

«Привлечь специалиста – только половина задачи. Не менее важно создать условия, чтобы человек захотел остаться работать в районе: это жилье, современное рабочее место, профессиональное развитие, инфраструктура и возможности для семьи», – сказал Губайдуллин.

По его мнению, подготовка специалиста, его трудоустройство и закрепление на территории должны быть частью одной системы. Такой подход, отметил депутат, необходим не только в здравоохранении, но и в образовании, промышленности и других отраслях.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова также назвала дополнительное финансирование своевременной мерой. Она отметила, что для сельских территорий важно не только наличие ФАПа или амбулатории, но и постоянная работа специалистов.

«Единовременная выплата хорошо работает как стимул принять решение о переезде и начать работу там, где кадровый дефицит ощущается особенно остро. Но дальше возникает более сложная задача – удержать врача или фельдшера после окончания обязательного срока», – сказала Павлова.

По ее словам, для закрепления специалистов имеют значение жилье, рабочая нагрузка, возможность профессионального развития и дополнительного образования, карьерные перспективы и условия для семьи. Павлова также обратила внимание на то, что программы распространяются не только на врачей, но и на фельдшеров, медицинских сестер и акушерок.

«Именно средний медицинский персонал во многих небольших населенных пунктах обеспечивает повседневную доступность помощи», – подчеркнула она.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены до 2030 года. По данным правительства, дополнительное финансирование позволит привлечь около 500 медицинских специалистов в 18 регионах.