«Это дань уважения»: Минниханов и Метшин открыли в Казани памятник Учителю

В Казани сегодня открыли памятник Учителю. Он установлен в одноименном сквере возле Дома учителя. В торжественном открытии скульптуры приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и педагоги республики.

«Дорогие учителя, в преддверии вашего профессионального праздника мы завершаем работу, которая связана с открытием памятника, сквера, Дома учителя. Все это дань уважения учителю», – сказал собравшимся Минниханов.

Он отметил, что в формировании личности каждого человека большую роль играют не только родители, но и педагоги детсадов и школ. «Поэтому главное в жизни – это учителя, которые формируют наше сознание и будущее. Не менее важный вопрос – качество и уровень образования, необходимые для конкурентоспособности», – подчеркнул Раис РТ.

Он также заметил, что по количеству победителей и призеров олимпиад Татарстан занимает третье место. Все это стало возможным, по словам Минниханова, благодаря профессионализму учителей, подготовивших школьников.

Метшин добавил, что установка памятника Учителю является данью уважения всем педагогам. «Мы системно поддержим не только отрасль образования, но и все, что с ней связано. Мы гордимся нашими учителями и их результатами работы. Мы доверяем им самое главное – будущее наших детей. И они отдают свое сердце детям», – заявил он.

Глава города поблагодарил Раиса Татарстана за поддержку идеи об открытии памятника Учителю и оснащение Дома учителя современным оборудованием. «Здесь вы сможете получать новые знания, обмениваться опытом со своими коллегами нашей необъятной Родины, а также других стран. И сегодня вы задаете тон не только в Поволжье, не только в России, но за ее пределами», – обратился он к педагогам.

Скульптурная композиция включает бронзовые фигуры учителя, школьницы, школьника и колонну с книгой на гранитном пьедестале. Она символизирует процесс образования: учитель, держащий учеников за руку, олицетворяет поддержку и опору, а книга в центре – просвещение.

Автором идеи выступил Народный художник РТ, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Фарит Валиуллин. Скульптур – член Союза художников России Фаниль Валиуллин.

Обновленный Дом работников образования, где расположен памятник Учителю, открылся в начале сентября. Он стал уникальной площадкой по повышению профессионального мастерства педагогов. Реконструкция исторического здания 1900 года постройки, находившегося в аварийном состоянии, началась в 2024 году по инициативе мэра Казани.

Учреждение стало штаб-квартирой педагогических сообществ, местом для обучения, обмена опытом и дискуссий, а также площадкой для отдыха и личного общения учителей.

Его работа будет построена по четырем основным направлениям: Центр лидерства, педагогическая мастерская, R&D центр, HR-центр.