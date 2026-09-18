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Общество 18 сентября 2026 11:17

Экзам Губайдуллин проголосовал в казанской гимназии №96

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Экзам Губайдуллин проголосовал в казанской гимназии №96
Фото: Ассоциация "Cовет муниципальных образований Республики Татарстан"

Председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили в Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

Губайдуллин отдал свой голос на 65-м избирательном участке, расположенном в здании казанской гимназии №96.

Комментируя значимость проходящих выборов, он подчеркнул важность активного участия граждан в избирательном процессе и призвал жителей Татарстана прийти на участки и проявить ответственную гражданскую позицию.

«Нынешние выборы для нас очень важны. Республика Татарстан имеет высокое представительство в Государственной Думе. Это позволяет нам защищать интересы республики и ее жителей, реализовывать национальные проекты, федеральные программы, которые направлены на повышение качества жизни населения. В течение этих трёх дней наши избиратели могут воспользоваться своим конституционным правом – и тем самым внести вклад в благополучие, стабильность и процветание нашей страны», – отметил председатель Совета муниципальных образований РТ.

Видео: Ассоциация "Cовет муниципальных образований Республики Татарстан"

#Экзам Губайдуллин #Выборы-2026
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