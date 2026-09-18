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Общество 18 сентября 2026 10:39

В Набережных Челнах впервые голосующие получают памятные сувениры

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В Набережных Челнах впервые голосующие получают памятные сувениры

В Набережных Челнах молодые избиратели, которые впервые пришли на выборы, получают памятные сувениры и специальные купоны. Они дают право принять участие в розыгрыше в рамках молодежного фестиваля «Время молодых».

Фестиваль начнется сегодня в 16:00 на площади Азатлык. В программе – музыкальные выступления и розыгрыш призов среди участников, получивших купоны на избирательных участках.

Победители смогут получить смартфон, планшет или наушники.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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#Выборы-2026
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