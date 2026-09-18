В Набережных Челнах впервые голосующие получают памятные сувениры

В Набережных Челнах молодые избиратели, которые впервые пришли на выборы, получают памятные сувениры и специальные купоны. Они дают право принять участие в розыгрыше в рамках молодежного фестиваля «Время молодых».

Фестиваль начнется сегодня в 16:00 на площади Азатлык. В программе – музыкальные выступления и розыгрыш призов среди участников, получивших купоны на избирательных участках.

Победители смогут получить смартфон, планшет или наушники.