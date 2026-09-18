Более 50 кг дуриана и 13 кг гуавы изъяли у мужчины в казанском аэропорту
Изъяты дуриан и гуава в казанском аэропорту
В международном аэропорту «Казань» у россиянина, прибывшего рейсом из Ашхабада, изъяли более 50 кг дуриана, а также более 13 кг гуавы. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Мужчина не задекларировал данные продукты, несмотря на то, что превысил весовые нормы. Правоохранители усматривают в этом признаки административного нарушения. Продукты изъяты Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.