Более 50 кг дуриана и 13 кг гуавы изъяли у мужчины в казанском аэропорту

Изъяты дуриан и гуава в казанском аэропорту

Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни

В международном аэропорту «Казань» у россиянина, прибывшего рейсом из Ашхабада, изъяли более 50 кг дуриана, а также более 13 кг гуавы. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Мужчина не задекларировал данные продукты, несмотря на то, что превысил весовые нормы. Правоохранители усматривают в этом признаки административного нарушения. Продукты изъяты Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

