news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 сентября 2026 11:13

В Лаишевском районе одним из первых проголосовал ветеран СВО Александр Антонов

Читайте нас в

В селе Песчаные Ковали Лаишевского района одним из первых на выборах депутатов Государственной Думы проголосовал ветеран специальной военной операции, победитель чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» Александр Антонов.

Антонов ушел на фронт по мобилизации и служил старшиной инженерно-саперной роты. В июне 2023 года при разминировании получил тяжелое ранение и потерял зрение. Награжден медалью «За отвагу».

В 2026 году Александр Антонов занял первое место в чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Кроме того, он стал единственным представителем Татарстана, который работал в call-центре во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня, 18 сентября, стартовал первый день голосования. Выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. В Лаишевском районе работают 52 избирательных участка, все они открыты с 8:00 до 20:00.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#Выборы-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Первый снег в Татарстане может выпасть в октябре – синоптик

17 сентября 2026
«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

17 сентября 2026
Новости партнеров