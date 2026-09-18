В Лаишевском районе одним из первых проголосовал ветеран СВО Александр Антонов

В селе Песчаные Ковали Лаишевского района одним из первых на выборах депутатов Государственной Думы проголосовал ветеран специальной военной операции, победитель чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» Александр Антонов.

Антонов ушел на фронт по мобилизации и служил старшиной инженерно-саперной роты. В июне 2023 года при разминировании получил тяжелое ранение и потерял зрение. Награжден медалью «За отвагу».

В 2026 году Александр Антонов занял первое место в чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Кроме того, он стал единственным представителем Татарстана, который работал в call-центре во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня, 18 сентября, стартовал первый день голосования. Выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. В Лаишевском районе работают 52 избирательных участка, все они открыты с 8:00 до 20:00.