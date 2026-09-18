Терентьев: трёхдневное голосование создаёт максимум возможностей для избирателей

Трехдневный формат голосования создает дополнительные возможности для граждан. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» заявил председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев.

«Несколько дней – это возможность людей спланировать своё личное время, согласовать это с работодателем, если нужно, и принять участие в голосовании. Это более размеренная нагрузка на саму избирательную систему, когда люди идут равномерно, а не стоят в больших очередях», – пояснил Терентьев.

Он признал, что трёхдневное голосование – это дополнительная нагрузка на органы власти, организаторов и наблюдателей.

«Но это делается в интересах людей. Страна большая и разнообразная, для того чтобы создать возможность для всех людей проголосовать так, как им удобно», – подчеркнул он.