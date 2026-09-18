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Общество 18 сентября 2026 11:48

Ректор КазГИКа Ахмадиева о памятнике Учителю: «За основу взята я»

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Образ Учителя в новом памятнике на Подлужной взят с ректора Казанского государственного института культуры Розы Ахмадиевой. Об этом журналистам сообщила сама ректор.

«Мы открыли памятник учителю и Дом учителя. И для меня это очень символично, потому что за основу учителя взята я! На самом деле, очень приятно, потому что сегодня учитель – это и воспитание граждан. Практически каждый сегодня проходит через нашего Учителя», – сказала Ахмадиева.

Напомним, сегодня в Казани открыли памятник Учителю. Он установлен в одноименном сквере возле Дома учителя. В торжественном открытии скульптуры приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и педагоги республики.

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#казгик #учитель
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