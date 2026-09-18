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Общество 18 сентября 2026 11:12

В РТ привиться от гриппа можно более чем на тысяче избирательных участков

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Сегодня на избирательных участках в Татарстане можно пройти вакцинацию. Привиться от гриппа можно на 1053 избирательных участках, где работают 836 прививочных бригад. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве РТ.

«Выборы – это прекрасная возможность встретиться на избирательных участках с нашим населением, здесь мы предлагаем пройти вакцинацию от гриппа. Пока заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже эпидпорога, мы должны начать формировать коллективный иммунитет», – отметил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

Напомним, в медицинские учреждения Татарстана поступили 340 тысяч доз вакцины от гриппа. Вакцина развезена по всем муниципалитетам республики. Она в наличии во всех медицинских учреждениях.

#вакцинация против гриппа #минздрав рт #Выборы-2026
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