На Электронную доску почета Татарстана внесли 14 сотрудников «Идел-пресс»

Электронная доска почета Татарстана сегодня пополнилась 14 именами сотрудников полиграфического издательского комплекса «Идел-Пресс». Торжественная церемония чествования отличившихся работников прошла в здании республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», а награды им вручал руководитель агентства Айдар Салимгараев.

«Это не просто почетная отметка – это общественное признание их добросовестного труда и профессионализма», – подчеркнул гендиректор «Идел-пресс» Анас Аскаров.

Он подчеркнул, что в каждом тираже, в каждой книге, в каждой газете издательского комплекса заложен труд этих заслуженных работников.

«Мы их искренне благодарим за их труд и вклад в развитие нашей республики – Татарстана. Мы ими гордимся и их благодарим за это заслуженное признание», – добавил Аскаров.

Отметим, что после получения почетных наград все сотрудники приняли участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва на расположенном в этом же здании избирательном участке №135.