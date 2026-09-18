Фаттахов встретил по дороге на работу студенток, впервые пришедших на выборы

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов по дороге на работу встретил студенток Бугульминского аграрного колледжа, которые впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы. Об этом он сообщил в своем канале в МАКСе.

Все избиратели, пришедшие на участки, получают браслет «Я проголосовал». С ним можно принять участие в республиканском розыгрыше. Кроме того, студенткам выдали специальный флаер со скидками до 30% в разных заведениях Бугульмы.

Фаттахов отметил, что девушки не только не остались в стороне от выборов, но и проголосовали в числе первых. Бугульминский аграрный колледж является государственным учреждением среднего профессионального образования, в котором обучаются более 300 студентов.