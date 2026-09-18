Человек-паук и Гвен Стейси пришли на выборы в Тюмени с ребенком

На одном из избирательных участков в Тюмени во время голосования заметили Человека-паука, Гвен Стейси и маленького супергероя. Об этом сообщают «Известия» в МАКСе.

Семья пришла на выборы не только ради необычных костюмов. Женщина, переодетая в Гвен Стейси, рассказала, что таким образом они решили поднять настроение себе и окружающим. Кроме того, родители хотели показать ребенку, что к своему выбору нужно относиться серьезно и ответственно.

По словам женщины, выборы являются частью их жизни, поэтому родители сами принимают решения и хотят, чтобы ребенок с детства видел важность ответственного отношения к голосованию.

Самый юный участник семьи пришел на участок вместе с еще одним персонажем – игрушечным Колобком. Таким образом семья обыграла обсуждаемое зрителями противостояние персонажей.