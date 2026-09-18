Врачи РКОД удалили опухоль и восстановили щеку мужчины тканями с живота

Врачи Республиканского онкодиспансера прооперировали пациента из Ульяновска, у которого был диагностирован плоскоклеточный рак слизистой левой щеки. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Опухоль удалили вместе с прилежащими тканями, а для восстановления щеки врачи использовали лоскут с передней брюшной стенки на сосудистой ножке.

«Нам пришлось выполнить реконструкцию нетипичным для подобных ситуаций лоскутом, так как в области стандартных лоскутов были выявлены признаки нарушения кровообращения», – рассказал онколог Максим Бусыгин.

Пересаженные ткани успешно прижились. Пациент уже восстановился и вернулся домой.

