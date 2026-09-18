Фазлеева рассказала, как объяснить ребенку-дошкольнику суть выборов в Госдуму

Объяснить ребенку, что такое выборы, можно через понятные ему примеры: появление новых школ и детских садов, благоустройство двора и развитие города. Об этом заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала на пресс-конференции, посвященной акции «Всей семьей на выборы», отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Малышу нужно рассказать практически всю процедуру о том, что в этот день происходит выбор именно тех людей, которых выбирает каждый из нас с вами. И затем мы вместе нацеливаемся на развитие страны, на появление новых улиц, на появление нового детского сада или новой школы, в которой ты будешь учиться», – сказала Фазлеева.

По ее словам, детям можно объяснить и саму процедуру голосования. Для дошкольника, считает вице-премьер РТ, интересным может быть то, что избиратель делает свой выбор в закрытой кабине, а затем опускает бюллетень в урну, после чего голоса подсчитывают.

«Для ребенка очень интересно вот это таинство процедуры: что ты ставишь какой-то знак, который определяет твой выбор, и это происходит в закрытой кабине, а затем ты передаешь в урну, и затем производится подсчет», – отметила она.

Фазлеева призвала родителей не недооценивать способность детей воспринимать информацию о выборах. По ее словам, даже дошкольники могут хорошо понимать происходящее, если рассказывать им об этом спокойно и доступно.

Еще можно спросить ребенка, что он уже знает о выборах, считает Фазлеева. Такой подход, по ее словам, позволяет понять, как ребенок воспринимает происходящее, и продолжить разговор с учетом его знаний.

«Всегда можно найти для ребенка позитив. Рассказать, как плохо – легче, а вот выбрать позитив и подарить ребенку радость, улыбку, тепло, не одергивая и не торопясь, точно можно», – сказала Фазлеева.

Она предложила родителям показывать детям изменения вокруг них: новые дома, благоустроенные дворы, школы и другие объекты. По словам вице-премьера РТ, так ребенку можно объяснить, что развитие республики складывается из труда разных людей: учителей, врачей, строителей, родителей и других жителей.

Акция «Всей семьей на выборы» проходит в Татарстане в дни голосования 18–20 сентября. Ее участникам предлагают прийти на избирательные участки вместе с родными, а также принять участие в фотоконкурсе «Самая улыбчивая семья» и других семейных номинациях. В рамках акции также разыгрываются призы, в том числе три автомобиля.