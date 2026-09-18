Сария Сабурская поучаствовала в выборах депутатов Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы России девятого созыва. Как отметила сама Сабурская, право выбирать и быть избранным – это одно из главных прав Конституции страны.

«Мы должны думать о завтрашнем дне своей страны и семьи. Будущее зависит от тех людей и депутатов, которых мы сегодня выбираем», – заявила она «Татар-информу».

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва стартовали сегодня и продлятся до 20 сентября. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.