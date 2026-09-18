Супруги из Башкортостана стали первыми избирателями на участке в Бавлах

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Супруги Азиф и Рушания Такаевы стали первыми избирателями, которые пришли на участок №1023 в Бавлах. Они приехали из Туймазов и сейчас отдыхают в санатории «Иволга». Для участия в голосовании супруги взяли открепительные удостоверения.

«Мы приехали из Туймазов – ваш город очень нравится. Мои коллеги уже давно проголосовали – из-за разницы во времени. Мы всегда ходим на выборы, считаем, что нужно исполнить свой гражданский долг. Хочется, чтобы все в жизни оставалось хорошо и дальше», – поделились супруги.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Участок №1023 начал работу ровно в 8 часов утра под гимны России и Татарстана. Здесь зарегистрировано 1136 избирателей, в том числе 14 человек, которые голосуют впервые. Еще 51 житель района подал заявку на голосование на дому.

По словам председателя участковой комиссии Фарита Галиева, избиратели с самого утра проявляют активность.

«Наши избиратели очень активно включились в голосование. Обычно наибольший поток людей бывает в первый и последний день. Надеемся, что все пройдет активно и спокойно», – отметил он.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Возможностью проголосовать с утра воспользовалась и Гузель Асылгареева. На участок №1022 она пришла вместе с сыновьями Каримом и Хакимом.

«На выборы всегда ходим с семьей, сегодня – в неполном составе, супруг на работе, придет попозже. Мы решили с утра заехать, с детьми – перед школой. Считаю, что это наш долг и обязанность», – рассказала Гузель.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

На этом же участке проголосовал руководитель реабилитационного центра для инвалидов «Я смогу» Марат Ильясов. Он пришел вместе с мамой Гайшей ханум. По словам Марата, он участвует во всех выборах с 18 лет.

«Я гражданин с активной жизненной позицией, которому не безразлична судьба Татарстана и родной страны, поэтому я всегда принимаю участие в выборах. С тех пор как мне исполнилось 18 лет, я регулярно хожу на голосование и призываю всех, кто хочет, чтобы в нашей стране все было хорошо, участвовать в голосовании и делать свой выбор. Все в наших руках!» – сказал Марат.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Сегодня, 18 сентября, в России начался первый из трех дней голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации IX созыва. В Бавлинском районе открылись 35 избирательных участков. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 до 20 сентября.

На участках ведется видеонаблюдение, дежурят сотрудники органов внутренних дел. После голосования избирателям вручают памятные браслеты.

Кроме того, жители Бавлов могут принять участие в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы!». Победители смогут получить один из трех автомобилей или смартфоны.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной