news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 сентября 2026 10:51

Первые два победителя фотоконкурса «Всей семьей на выборы» получили iPhone 17

Читайте нас в

В Татарстане объявили первых двух победителей республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Ими стали Алексей Афаныкин и Евгений Кондаков – каждый получил в подарок смартфон iPhone 17. Информация о победителях публикуется в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.

#фотоконкурс #Выборы-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Первый снег в Татарстане может выпасть в октябре – синоптик

17 сентября 2026
«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

17 сентября 2026
Новости партнеров