Минниханов: разрабатывается концепция по дополнительным мерам поддержки учителей

Правительство Татарстана разрабатывает концепцию по введению дополнительных мер поддержки педагогов на республиканском уровне. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Доме учителя во время работы педагогической мастерской, посвященной наследию советского и российского педагога, доктора педагогических наук Мирзы Махмутова.

«Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ, который впервые на государственном уровне закрепляет особый статус педагогов. И приняты дополнительные меры поддержки учителей», – сказал руководитель республики.

Минниханов добавил, что первое масштабное событие, которое проходит в Доме учителя, посвящено профессиональному наследию Мирзы Махмутова, столетний юбилей которого в Татарстане отметили в этом году.

«Его имя навсегда вписано в историю образования нашей республики и всей страны. Этот человек удивительной работоспособности и редких человеческих качеств стал для нас символом беззаветного служения своему делу», – подчеркнул он.

По словам Раиса РТ, созданная Махмутовым педагогическая школа стала важной частью образовательного наследия, в основе которой лежит идея неразрывности обучения и воспитания.

«Именно в этом едином подходе он увидел путь формирования молодого поколения – человека ответственного и неравнодушного к судьбе своей страны. Мы это особенно начали понимать в последнее время. Безусловно, важнейшую роль в этом процессе играют наши уважаемые педагоги», – заключил он.

Обновленный Дом работников образования открыли в начале сентября. Дом учителя стал уникальной площадкой по повышению профессионального мастерства педагогов. Реконструкция исторического здания 1900 года постройки, находившегося в аварийном состоянии, началась в 2024 году.

Учреждение стало штаб-квартирой педагогических сообществ, местом для обучения, обмена опытом и дискуссий, а также площадкой для отдыха и личного общения учителей. Его работа будет построена по четырем основным направлениям: Центр лидерства, педагогическая мастерская, R&D центр, HR-центр.

Центр лидерства – это площадка для развития компетенций руководителей образовательных организаций. Здесь директора школ смогут освоить современные подходы к управлению через наставническую поддержку и обмен опытом.

Педагогическая мастерская создана для повышения престижа профессии педагога среди студентов педнаправлений и для старшеклассников.

Центр исследований в области педагогики работает совместно с Управлением образования и Институтом педагогики и психологии КФУ. Его задача – внедрение современных образовательных технологий и оценка их эффективности, аккумулирование лучших педагогических практик и перевод их в масштабируемые модели; вовлечение университетов, готовящих педагогов, в решение реальных задач городской системы образования.

Задача HR-центра – сформировать современную систему привлечения, сопровождения и развития педагогов Казани, повышение престижа профессии и создание позитивного имиджа городской системы образования.

В реконструированном двухэтажном здании площадью 950 кв. метров есть конференц-зал на 140 мест, трансформируемый зал на 70 мест для стратегических сессий, мастер-классов и проектной работы, конференц-зал на 19 мест и медиастудия для создания образовательного контента, подкастов и онлайн-курсов. Пространство оснащено современным мультимедийным оборудованием, в том числе интерактивными панелями, LED-экранами, системами звука, света и видео-конференц-связи.

Ранее на набережной Казанки открыли памятник Учителю. Скульптура завершила реконструкцию и благоустройство территории Дома учителя.