Глава Менделеевского района вместе с супругой проголосовал на выборах

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров вместе с супругой Джулией Искандаровой принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу. Кадрами с избирательного участка руководитель района поделился в своих социальных сетях.

Свой выбор супруги сделали на избирательном участке, расположенном в Центральном ЗАГСе Менделеевска. После голосования Искандаров пообщался с членами участковой комиссии и волонтерами, а также сделал памятную фотографию.

«Участие в выборах – это ответственность каждого из нас за будущее нашей Родины», – отметил Роберт Искандаров.

В Менделеевском районе для голосования открыты все 37 избирательных участков. На одном из них день голосования начался с выступления юных менделеевцев. Они исполнили гимны России, Татарстана и Менделеевска.