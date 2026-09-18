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Общество 18 сентября 2026 10:59

Глава Менделеевского района вместе с супругой проголосовал на выборах

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Глава Менделеевского района вместе с супругой проголосовал на выборах

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров вместе с супругой Джулией Искандаровой принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу. Кадрами с избирательного участка руководитель района поделился в своих социальных сетях.

Свой выбор супруги сделали на избирательном участке, расположенном в Центральном ЗАГСе Менделеевска. После голосования Искандаров пообщался с членами участковой комиссии и волонтерами, а также сделал памятную фотографию.

«Участие в выборах – это ответственность каждого из нас за будущее нашей Родины», – отметил Роберт Искандаров.

В Менделеевском районе для голосования открыты все 37 избирательных участков. На одном из них день голосования начался с выступления юных менделеевцев. Они исполнили гимны России, Татарстана и Менделеевска.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

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#Выборы-2026
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