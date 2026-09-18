Пилот «КАМАЗ-Мастер» Богдан Каримов рассказал о развитии команды

Фото: kamazmaster.ru

В Набережных Челнах проходят тестовые заезды, приуроченные к 50-летию автоспорта в городе.

В рамках мероприятия пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Богдан Каримов дал комментарий корреспонденту «ТИ-Спорта», в котором оценил уровень развития автоспорта в родном городе и поделился планами команды.

По словам Каримова, автоспорт в Набережных Челнах развит очень сильно.

«Это начиная с детского направления, потом начинается детское направление, багги, и уже следом есть спортивная команда "КАМАЗ-Мастер", которая, конечно, все это поддерживает», – отметил гонщик корреспонденту «ТИ-Спорта».

Он также подчеркнул, что в городе имеются трассы высокого уровня как для картинга, так и для багги, где проводятся чемпионаты России.

«Очень много детей в Набережных Челнах занимается, очень толковые, у них любовь к технике, сами учатся, сами собирают, ремонтируют и, конечно же, выступают на этих автомобилях», – добавил Каримов.

Говоря о перспективах участия в международных соревнованиях, гонщик признался, что команда соскучилась по «Дакару».

«Нам хочется участвовать в "Дакаре", но на самом деле это непросто, есть еще кое-какие моменты. Как только нам удастся туда попасть, мы с радостью будем там участвовать, и я думаю, что покажем, как обычно, первое место», – заявил он.

Каримов напомнил, что на «Дакаре» он бывал только в качестве механика в начале карьеры, дважды выезжал туда ночным механиком.

«Ну и дальше, конечно, уже границы закрылись, и мы уже не могли принять участие», – пояснил спортсмен.

Отвечая на вопрос об узнаваемости «Синей армады», Каримов отметил, что команду знают и поддерживают в любом регионе.

«Очень много поддержки, куда бы мы ни приехали, везде нас знают, везде нас поддерживают», – сказал он.

Гонщик также подвел итоги сезона: команда «КАМАЗ-Мастер» победила на всех трех этапах чемпионата России. Кроме того, команда впервые выехала на международную гонку в Такламакан, где заняла первое и второе места.

«Для первого года очень даже неплохая конкуренция вышла», – оценил Каримов, отметив, что в зачете грузовиков участвовали семь китайских машин, два «Урала» и два «КАМАЗа».

По его словам, китайским спортсменам было сложнее, так как их техника пока немного уступает уровню «КАМАЗ-Мастера», а команды только начинающие.