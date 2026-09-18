Многодетные Шамсуллины проголосовали в Казани и рассказали о подаренном авто

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Многодетная семья Шамсуллиных, в которой растут десять детей, проголосовала сегодня на выборах в лицее № 188 «Бионика» в казанском микрорайоне Салават Купере.

«Мы сегодня пришли на выборы с Исламом и Алией. Я с детства всегда ходила на выборы с мамой – для меня было так волнительно принимать участие в таком важном событии. И как-то так сложилось, что теперь постоянно ходим с мужем и детьми на выборы. Пытаемся подать им пример и хотим, чтобы они тоже знали, как это устроено, и не думали, что „можно пойти, а можно не пойти“, то есть воспринимали как должное», – сообщила после голосования журналистам Лейсан Шамсуллина.

Её супруг Фаат Шамсуллин добавил, что сегодня большая часть их детей уехала на школьные экскурсии, поэтому на избирательный участок супруги пришли вместе с двумя из них.

В большой семье растут пять девочек и пять мальчиков. Самому старшему – 17 лет, а младшему – один год. На избирательном участке в Казани многодетная семья проголосовала впервые: раньше Шамсуллины жили в Альметьевском районе.

«Недавно переехали в Казань, в район Салават Купере, по прописке относимся к гимназии. Дети наши тоже здесь обучаются с 1 сентября», – сказал Шамсуллин.

Мужчина работает спасателем в МЧС, а его супруга занимается детьми. У детей разносторонние увлечения.

«Свободное время уделяем спорту, проводим командные игры. Девочки занимаются борьбой, мальчики тоже. Кто-то ходит на футбол, а старшая дочь увлекается конным спортом», – рассказала Лейсан Шамсуллина.

Многодетная мама также сообщила, что в Татарстане семьям с детьми оказывается серьёзная социальная поддержка. В этом году Шамсуллины благодаря программе, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, получили в подарок автомобиль Sollers Atlant. Сейчас глава семейства учится на водителя категории «D». После этого собираются всей семьёй отправиться в большое путешествие.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«В полном составе мы уже ни в какую машину, кроме этой, не помещаемся. Дети очень хотят поехать. Как только наш папа получит категорию, мы обязательно спланируем путешествие по России. Будем показывать детям нашу страну», – поделилась планами Шамсуллина.

В заключение Фаат Шамсуллин отметил, что всегда мечтал о большой и дружной семье. Примером для него стал прадед, у которого было 14 детей.