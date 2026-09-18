Явка на думских выборах составляет 5,29%

Более 5% избирателей приняли участие в выборах депутатов Госдумы РФ по состоянию на 11:00. Такие данные приводит ЦИК РФ.

Избирательные участки открылись 18 сентября в рамках выборов депутатов Госдумы девятого созыва, а также других избирательных кампаний, проходящих одновременно. Голосование пройдет в течение трех дней и завершится 20 сентября.

В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.