Шамиль Якупов призвал студентов Татарстана принять участие в выборах

Президент Лиги студентов Республики Татарстан Шамиль Якупов сегодня проголосовал на выборах в Казани. Об этом сообщают «Казанские ведомости».

Он призвал студентов республики также принять участие в голосовании и проявить активную жизненную и гражданскую позицию. Якупов отметил, что студенческие годы – это время, когда молодые люди могут активно участвовать в общественной жизни.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября.

Кроме того, по всей стране состоятся выборы 11 глав субъектов, 39 законодательных собраний регионов и 10 депутатских собраний административных центров. Всего запланировано более 2,2 тыс. избирательных кампаний разных уровней.

В Татарстане насчитывается почти 3 млн избирателей. Около 43 тыс. из них будут голосовать впервые.