Представитель Татарстана участвует в международном саммите Halal 20 в Индонезии

В Джакарте, столице Индонезии, начал работу международный саммит Halal 20 (H20) – площадка для диалога и сотрудничества в мировой халяль-индустрии. В этом году мероприятие проходит под девизом «Наведение мостов: объединение наций и укрепление партнерств через глобальную халяль-торговлю и экономику», сообщает пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана.

В H20 участвуют представители государственных регуляторов, органов халяль-сертификации, эксперты и представители бизнеса из разных стран. Основными задачами саммита организаторы называют развитие взаимосвязанной глобальной халяль-экономики, сближение отраслевых подходов и создание условий для расширения международного сотрудничества и торговли.

В 2026 году саммит проходит в пятый раз. В мероприятии участвуют представители более 20 стран. Организатором выступает Агентство по обеспечению качества халяльной продукции Республики Индонезия BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

В церемонии открытия саммита участвовал чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Россию на мероприятии также представляет председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяс хазрат Шляпошников.

В рамках H20 проходят тематические сессии по основным направлениям развития халяль-индустрии. Участники обсуждают международную халяль-торговлю и экономику, в том числе развитие бизнеса, выход халяльных брендов на зарубежные рынки и привлечение инвестиций.

Отдельная сессия посвящена халяльным рынкам и потребительскому спросу. На ней рассматриваются перспективы рынка халяльной продукции, фармацевтики, косметики, моды, туризма и исламских финансов.

Еще одно направление – производство и логистика. Участники обсуждают обеспечение качества продукции, соблюдение требований халяль на всех этапах производства и перевозки, а также вопросы благополучия животных.

Кроме того, на саммите рассматривают вопросы партнерства и подготовки кадров. Речь идет о развитии профессиональных компетенций, международном и региональном взаимодействии и подготовке специалистов для растущей отрасли.

Участники также обсуждают сертификацию и взаимное признание. В частности, речь идет о сотрудничестве между органами халяль-сертификации, сближении стандартов и перспективах внедрения концепции «Halal Passport», которая предполагает взаимное признание халяль-сертификатов и упрощение международной торговли.

Организаторы пригласили председателя Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана для подписания на полях саммита меморандума о взаимном признании с BPJPH. В апреле этого года Комитет получил международную аккредитацию BPJPH, что открыло российским производителям дополнительные возможности для выхода на рынок Индонезии.

Участие Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана в H20 Summit 2026 позволит его представителям изучить опыт органов халяль-сертификации других стран, принять участие в обсуждении существующих проблем отрасли и выработать возможные решения.

После получения аккредитации BPJPH Комитет продолжает следить за изменениями международных требований, развивать сотрудничество с зарубежными органами сертификации и информировать предприятия и партнеров об актуальных условиях работы на иностранных рынках.