В Набережных Челнах отмечают высокую активность избирателей

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. С первых часов работы участковых избирательных комиссий жители города активно приходят на участки.

Для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Голосование проходит в течение трех дней.

На избирательных участках также организована культурная программа. Для жителей проходят концертные выступления и другие мероприятия.