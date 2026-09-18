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Общество 18 сентября 2026 09:14

В Набережных Челнах отмечают высокую активность избирателей

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В Набережных Челнах отмечают высокую активность избирателей
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. С первых часов работы участковых избирательных комиссий жители города активно приходят на участки.

Для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Голосование проходит в течение трех дней.

На избирательных участках также организована культурная программа. Для жителей проходят концертные выступления и другие мероприятия.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

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#Выборы-2026
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