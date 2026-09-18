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Общество 18 сентября 2026 10:26

Горячую линию по защите избирательных прав открыли в Татарстане

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Аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане с 18 по 20 сентября проводит телефонную горячую линию по вопросам защиты избирательных прав граждан. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в своем канале в МАКСе.

Жители республики могут обратиться по телефону горячей линии, чтобы узнать, где находится их избирательный участок, сообщить о проблемах, возникших во время голосования, а также получить информацию по другим вопросам, связанным с выборами.

Обратиться можно по телефону и через мессенджер МАКС по номеру +7 (965) 593-86-64.

Консультации проводят ежедневно с 8:00 до 20:00 в течение всех трех дней голосования – с 18 по 20 сентября 2026 года.

#избиратели #Выборы-2026 #выборы в госдуму
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