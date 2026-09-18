Кондратьев о старте избирательной кампании: «Все хорошо, никаких жалоб нет»

Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва началось в Татарстане. Избирательные участки по всей республике открылись в 8:00 без каких-либо происшествий или накладок и будут работать ежедневно до 20 сентября включительно. Как оценил старт избирательной кампании председатель ЦИК Татарстана – в материале «Татар-информа».





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Везде все готово, везде процесс уже налажен»

«Все хорошо». Этой фразой председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев охарактеризовал начало главного политического события года в России – выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.

«Открыты все избирательные участки в Татарстане. Хорошее настроение, прекрасная погода. Везде все готово, везде процесс уже налажен, отработан, и все находятся в таком приятном организационном порыве на участках. Я считаю, что голосование идет спокойно, все штатно. На сегодняшний день при открытии участков никаких нестандартных ситуаций либо происшествий, жалоб не зафиксировано», – заявил Кондратьев.

Он также отметил, что выборы проходят на трех уровнях:

Выборы депутатов Государственной Думы

Выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан по Высокогорскому одномандатному избирательному округу

Муниципальные выборы, на которых предстоит распределить 202 депутатских мандата Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Молодежь активно участвует во всех процессах»

По словам Кондратьева, уже с утра отмечается высокая явка среди студентов и молодежи. К слову, в республике впервые голосовать будут около 43 тыс. избирателей.

«И каждому из них мы направили персональное приглашение. Их ждут на участках, встретят, подарят сувениры. То есть все идет к тому, что и молодежь активно участвует во всех процессах, и это очень здорово», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Отдельно Кондратьев рассказал о международных наблюдателях из стран СНГ и экспертах – участниках Молодежного международного форума, прошедшего в Екатеринбурге. Сегодня они прибыли в Казань и уже посетили несколько избирательных участков. Среди экспертов – представители Аргентины, Ирака, Индонезии, Узбекистана, Ливана, Мексики, Омана, Египта и Мадагаскара.

«Кстати, я их пригласил на сегодняшнее мероприятие, которое пройдет у Центра семьи «Казан». Они удивились, что мы на самом деле целую программу реализуем по впервые голосующим избирателям», – поделился Кондратьев.

Речь шла о фестивале «Время молодых», который пройдет сегодня с 15:00 до 21:00 у Центра семьи «Казан». Здесь студенты смогут узнать о молодежных проектах республики, найти работу в карьерной зоне и посетить концерт группы The Hatters.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подать заявку на голосование на дому можно до 14:00 20 сентября

В заключение Кондратьев отметил, что у избирателей есть несколько возможностей проголосовать. Первая – по месту жительства, где они прописаны. Вторая – на дому, если в этом есть необходимость по состоянию здоровья, в связи с инвалидностью, необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или иными уважительными причинами, не позволяющими прибыть на избирательный участок. К слову, подать заявку на голосование на дому можно вплоть до 14:00 20 сентября.

Кондратьев также напомнил, что россияне, находящиеся за границей в командировке или отпуске, могут проголосовать в дипломатических представительствах в 152 странах. По его словам, за рубежом находятся более 1 млн российских избирателей, которые интересуются возможностью принять участие в выборах.

Он также отметил, что на горячую линию ЦИК РТ поступило почти 500 звонков от избирателей Татарстана. В том числе жители уточняли адреса участковых комиссий, спрашивали о кандидатах и политических партиях, голосовании на дому и изменении паспортных данных. Часть звонивших сожалели, что уже нельзя воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».