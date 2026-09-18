Студенты с ОВЗ из Казанского техникума проголосовали на выборах в Госдуму

Сегодня в ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» на избирательном участке №109 проголосовали студенты с ограниченными возможностями здоровья. Они решили отдать свой голос именно в родных стенах, сообщили в техникуме.

Среди голосовавших – призеры и победители национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ОВЗ «Абилимпикс». Республика Татарстан многие годы удерживает второе место в России после Москвы в медальном зачете.

«На избирательном участке наши студенты были яркими и позитивными в своей нарядной форме, чувствуется, как они волнуются, но и гордятся своим Конституционным правом – принять участие в выборе депутатов Государственной думы Российской Федерации. Некоторые из них голосовали впервые, поэтому им были вручены небольшие подарки. Вместе со студентами голосовали их преподаватели – тренеры и родители», – говорится в сообщении.

Все голосовавшие отметили, что на избирательном участке созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: есть кабинка для маломобильных людей, а также человеческое участие от работников и наблюдателей участковой избирательной комиссии.

«Активная гражданская позиция молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые пришли с раннего утра в этот солнечный день на избирательный участок и отдали свой голос за наше будущее, вызвала восхищение у всех, кто голосовал вместе с ними», – говорится в сообщении.