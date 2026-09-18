В КНИТУ-КАИ студенты впервые приняли участие в голосовании

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​

В КНИТУ-КАИ первый день голосования объединил студентов, молодые семьи и руководство университета. На избирательном участке № 42, расположенном в первом здании вуза на улице Карла Маркса, 10, особое внимание уделили тем, кто впервые реализует свое избирательное право.

Гостей у входа на избирательный участок встречали студентки КНИТУ-КАИ в форме бортпроводников – участницы и победительницы чемпионата профессионального мастерства в компетенции «Бортпроводник».

Одними из участников голосования стала молодая студенческая семья – Тамара Кашафутдинова и Айрат Кашафутдинов, занявшие первое место в традиционном конкурсе «Лучшая студенческая семья КАИ – 2026». На участке супругов встретил ректор КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин. На память о событии он подарил им символический самолет.

Айрат Кашафутдинов рассказал, что совместное участие в голосовании супруги хотели бы сделать семейной традицией.

«Однозначно, это станет нашей традицией. Участие в голосовании – гражданский долг каждого человека, а для нас как для молодой семьи особенно важно наше общее будущее. Хотелось бы прежде всего стабильности, поддержки молодых семей, возможности получить хорошую работу после окончания университета», – отметил студент.

Свое профессиональное будущее Айрат связывает с авиацией. Он учится по направлению, связанному с технической эксплуатацией летательных аппаратов и двигателей, поэтому развитие отечественного авиастроения для него имеет и личное значение.

«Сегодня уже виден прогресс российского производства. Я уверен, что выпускники КАИ, в том числе мы с супругой, смогут трудоустроиться на хорошие предприятия. Недавно в небо поднялся МС-21, и мне как будущему специалисту особенно приятно, что у нас есть свои самолеты. Я хотел бы работать с отечественной авиационной техникой», – рассказал Айрат Кашафутдинов.

Отдельными героями дня стали десять студентов КНИТУ-КАИ, которые голосовали впервые. Их на участке также встретил Кирилл Охоткин и вручил памятную продукцию университета. После голосования для молодых избирателей организовали экскурсию в музей Ту-144.

По словам ректора КНИТУ-КАИ, активность молодежи показывает ее заинтересованность не только в развитии университета и авиационной отрасли, но и в общественной жизни.

«Очень важно, что молодежь активно включилась в этот процесс. Мы много говорим со студентами о задачах, которые стоят перед университетом и авиационной отраслью. Главное – у ребят горят глаза, они включаются в проектную деятельность вместе с нашими индустриальными партнерами и проявляют активную гражданскую позицию», – отметил Кирилл Охоткин.

Ректор также обратил внимание на высокую активность избирателей с самого утра.

«У нас настоящий ажиотаж: утром здесь даже выстроилась очередь. Многие выбрали для голосования именно участки, расположенные в КАИ», – рассказал он.

Всего среди студентов университета около 1100 человек в этом году получили возможность впервые принять участие в голосовании.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»