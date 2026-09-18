Около 40 тыс. молодых татарстанцев впервые голосуют на выборах в 2026 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

Около 40 тыс. молодых жителей Татарстана в этом году впервые принимают участие в выборах, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции, посвященной акции «Всей семьей на выборы».

«Если говорить о молодежи республики, то это более миллиона человек от 14 до 35 лет, и это 24%, практически 24,5% населения Республики Татарстан. И 840 тысяч – это молодые избиратели из этой группы, и порядка 40 тысяч в этом году – впервые голосующие ребята, достигшие возраста участия в выборах», – сказала Фазлеева.

По ее словам, в преддверии выборов особое внимание уделялось информированию студентов и молодых жителей республики о порядке проведения голосования. Такая работа проводилась в 100 учреждениях среднего профессионального образования, в 63 из них будут работать избирательные участки.

Фазлеева добавила, что в преддверии выборов в образовательных учреждениях проходили кураторские часы и студенческие дебаты.

По данным ЦИК Татарстана, всего в республике насчитывается более 2,9 млн избирателей, из которых 43 тыс. проголосуют впервые.

После голосования избиратели получат браслет «Я проголосовал всей семьей на выборах». С ним можно бесплатно ездить в общественном транспорте все дни голосования, а также попасть на фестивали у Центра семьи «Казан» и в несколько музеев столицы Татарстана.

Сегодня в девяти городах Татарстана проходит День первокурсника «Время молодых». Впервые мероприятие организовали в едином республиканском формате. По словам Фазлеевой, его участниками станут более 35 тыс. первокурсников. Основные площадки работают в Казани и других городах республики.

Фестиваль «Время молодых» пройдет в Казани сегодня, 18 сентября, с 15.00 до 21.00 у Центра семьи «Казан». Завершится программа концертом, хедлайнером которого станет группа The Hatters.

А 20 сентября с 14 часов здесь будет проходить фестиваль «Время быть вместе». Будут организованы мастер-классы, гастрономическая зона, уличный театр, патриотическая и выставочные площадки, семейные фотозоны.

На главной сцене выступят звезды татарской и российской эстрады – Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, Миа Бойка, Татьяна Куртукова, группы «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн».