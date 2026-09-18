Кадырова: ТНВ проведет 14-часовой телемарафон в день голосования

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

Телеканал ТНВ в воскресенье, 20 сентября, проведет 14-часовой телемарафон, посвященный выборам в Госдуму, сообщила на пресс-конференции заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию Светлана Кадырова.

«Это 14 часов прямого эфира», – подчеркнула Кадырова, отметив, что в студии в течение дня побывают более 200 гостей.

По ее словам, для подготовки и проведения марафона будет задействована большая команда всего холдинга.

В рамках телемарафона будет работать зона «Голос Республики», где выступят политологи, историки, социологи и общественники. Еще одна площадка называется «Семейная гостиная», гостями которой станут представители трудовых династий и многодетные семьи Татарстана.

В эфире покажут истории семей из разных районов республики. В частности, Кадырова рассказала о династии педагогов, общий стаж которой составляет почти 1,4 тыс. лет, а также о семье, воспитывающей десятерых собственных детей.

Одной из особенностей марафона станет проведение в прямом эфире трех церемоний «золотых» свадеб для пар, проживших вместе 50 лет. Для них воссоздадут свадебную атмосферу пятидесятилетней давности, включая букеты гладиолусов, кольца, документы и свадебный танец.

Зрителей телемарафона ждут 16 музыкальных номеров, включения почти из десяти городов и районов республики и семь специальных выпусков новостей. В течение дня также разыграют 11 смартфонов и автомобиль.