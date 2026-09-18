Фарит Ханифов в Елабуге проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов утром проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Елабуге.

Ханифов отметил, что в непростые для страны времена важны сплоченность и ответственность каждого. По его словам, на выборах граждане определяют не только состав будущего парламента, но и направление развития страны на ближайшие годы.

Министр призвал жителей принять участие в голосовании, назвав его проявлением ответственности за будущее и уважения к собственному выбору.

Сегодня Ханифов также посетит с рабочим визитом Тюлячинский муниципальный район Татарстана, закрепленный за министерством. Вместе с главой района Айратом Фатхуллиным он осмотрит избирательные участки.

Выборы депутатов Государственной Думы проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. В Татарстане за ходом голосования будут следить почти 14 тыс. наблюдателей – представители политических партий, кандидатов, Общественной палаты России и Общественной палаты Татарстана.