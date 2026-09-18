Школьников и дошкольников Татарстана приглашают на олимпиаду «Безопасные дороги»

С 22 сентября стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и повышение дорожной грамотности с раннего возраста, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

К участию приглашаются школьники 1–9 классов и дошкольники от 5 лет. Олимпиада пройдет в онлайн-формате до 25 октября 2026 года на образовательной платформе Учи.ру. Участие бесплатное.

Организаторами выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты».

В этом году задания построены как интерактивное приключение: участникам предстоит помочь сказочным персонажам, оказавшимся в современном мире. Героям нужно освоить разные виды транспорта – велосипед, электросамокат, моноколесо и другие средства индивидуальной мобильности – и научиться безопасно ими пользоваться.

Программа олимпиады охватывает ключевые аспекты дорожной безопасности: правила перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, безопасное управление средствами индивидуальной мобильности, а также распознавание и толкование дорожных знаков. Такой подход позволяет не только проверить имеющиеся знания, но и сформировать устойчивые навыки безопасного поведения в городской среде.

«Безопасность детей – один из ключевых приоритетов. Поэтому работаем над тем, чтобы маршруты к образовательным учреждениям Татарстана были безопасными. Мы не только обновляем дорожное полотно, но одновременно обустраиваем пешеходные переходы, устанавливаем светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки, наносим разметку, монтируем камеры фотовидеофиксации», – подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Олимпиада служит важным элементом системной работы по снижению детского дорожно-транспортного травматизма и воспитанию ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.