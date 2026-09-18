Ольга Воронова проголосовала на выборах депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Ольга Воронова сегодня проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Воронова рассказала, что в ее семье день выборов всегда считался особенным. По ее словам, впервые она пришла на выборы вместе с бабушкой и дедушкой в пять лет. Они работали в райкоме партии и исполкоме, поэтому для семьи этот день был праздником, связанным с возможностью выбирать будущее.

Сейчас, отметила Воронова, она видит, что жители приходят на избирательные участки с хорошим настроением. Она подчеркнула, что будущее страны зависит в том числе от голосов граждан, и призвала татарстанцев принять участие в выборах и выразить свое мнение.

Выборы депутатов Госдумы проходят 18, 19 и 20 сентября. В новый состав нижней палаты парламента избирают 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и еще 225 – по одномандатным округам.

В Татарстане к участию в выборах по федеральным партийным спискам допущены 80 кандидатов от 10 политических партий. В республике также сформированы шесть одномандатных округов: Альметьевский, Московский, Набережночелнинский, Нижнекамский, Приволжский и Центральный. В них от шести партий выдвинулись 32 кандидата.