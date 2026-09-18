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Общество 18 сентября 2026 10:07

Новогодние – 11 дней, майские – 6: как россияне будут отдыхать в 2027 году

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Новогодние – 11 дней, майские – 6: как россияне будут отдыхать в 2027 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодние праздники в России продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие дни, было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Майские праздники продлятся в течение 6 дней – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Также длинные выходные будут с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Кроме того, в феврале будет шестидневная рабочая неделя – с 15 по 20 февраля.

#праздники #праздник #выходные и праздничные дни #выходные дни #новогодние каникулы #майские праздники
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