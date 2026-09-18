Володин проголосовал на выборах в Госдуму и призвал россиян прийти на участки

Фото: пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов Госдумы IX созыва в первый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Он призвал тех, кто еще не воспользовался своим избирательным правом, прийти на участки. Володин напомнил, что для голосования отведены три дня – 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки по всей стране работают с 8:00 до 20:00.

По словам председателя Госдумы, голосование связано не только с исполнением гражданского долга, но и с определением будущего страны. Он отметил, что от выбора каждого избирателя многое зависит, поэтому призвал не оставаться равнодушными и найти время, чтобы принять решение.

Володин также подчеркнул, что задача депутатов заключается в решении вопросов, с которыми к ним обращаются граждане. Поддержка избирателей, по его словам, обязывает парламентариев ответственно и эффективно исполнять свои полномочия.

Участие в голосовании председатель Госдумы назвал вкладом каждого гражданина в развитие и укрепление России.