Водителей предупредили об опасности осеннего гона у лосей

Риск встретить лосей на дорогах резко увеличивается в начале осени. В это время года у лосей начинается период гона.

Согласно данным Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2026 года на дорогах России произошло 459 ДТП, связанных с наездом на животных: 68 человек погибли, 585 пострадали.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года таких ДТП стало меньше на 9,1 процента, пишут «Известия». Тем не менее автомобилистов просят быть крайне бдительными.