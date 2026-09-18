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Общество 18 сентября 2026 10:30

Водителей предупредили об опасности осеннего гона у лосей

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Риск встретить лосей на дорогах резко увеличивается в начале осени. В это время года у лосей начинается период гона.

Согласно данным Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2026 года на дорогах России произошло 459 ДТП, связанных с наездом на животных: 68 человек погибли, 585 пострадали.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года таких ДТП стало меньше на 9,1 процента, пишут «Известия». Тем не менее автомобилистов просят быть крайне бдительными.

#лось на дороге #госавтоинспекция #ПДД
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