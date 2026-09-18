«От нашего выбора зависит будущее страны»: Абашев проголосовал на выборах

Министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.

«Каждый голос важен. В конечном счете от нашего выбора зависит будущее страны, ее динамичное развитие, в том числе нашей отрасли здравоохранения. Призываю всех присоединиться, прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг», – написал министр.