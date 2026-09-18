Эксперт Зубенко: Подорожание нефти Urals принесет бюджету дополнительные доходы

Рост стоимости российской нефти Urals выше уровня, заложенного в бюджетном правиле, позволит России получить дополнительные доходы и частично компенсировать дефицит федерального бюджета, сообщил «Татар-информу» кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Зубенко.

«Безусловно, рост цен на российскую нефть наполнит бюджет дополнительными, сверх бюджетного правила, доходами, позволив частично восполнить бюджетный дефицит», – отметил эксперт.

В рамках бюджетного правила России на 2026 год цена отсечения установлена в размере 59 долларов за баррель нефти марки Urals, добавил Зубенко. Дополнительные доходы, полученные при превышении этого уровня, могут направляться на финансирование расходов бюджета.

По словам Зубенко, дополнительные поступления могут использоваться не только для покрытия текущего дефицита, но и для долгосрочных инвестиционных задач.

«В текущих условиях, когда специальная военная операция требует серьезной концентрации финансовых ресурсов страны, напряжения всех ее сил, дополнительные доходы бюджета могут как быть направлены на текущие расходы, покрывая дефицит, так и послужить источником инфраструктурных инвестиций, решая задачи долгосрочного планирования и дальнейшего развития экономики», – сказал он.

Эксперт также отметил значение дополнительных бюджетных поступлений в условиях санкционных ограничений.

«С этой точки зрения, безусловно, появление таких дополнительных возможностей для пополнения бюджета, особенно в условиях жестких санкционных ограничений, наложенных на нашу экономику, стоит приветствовать и использовать их с максимальной отдачей», – заключил Зубенко.