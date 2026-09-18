ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на газопроводе в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ задержали 40-летнего гражданина РФ, подозреваемого в подготовке к диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1986 г. р., причастного к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник действовал по заданию СБУ, сам он является уроженцем Черниговской области УССР. Находясь в 2024 году на территории Украины, через Telegram мужчина установил контакт с представителем украинских спецслужб. В 2025 году в рамках гуманитарного обмена он въехал в Россию для подготовки и осуществления диверсионно-террористической деятельности на газопроводе, расположенном на территории Майского района КБР. Злоумышленника задержали при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство.

