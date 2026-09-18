Ветеран СВО из Агрыза о важности голосования: «Мы должны быть едины!»

В Агрызе на избирательном участке №468 принял участие в выборах ветеран специальной военной операции Рашит Джамалов. Он был мобилизован и выполнял боевые задачи на Донецком и Покровском направлениях.

После тяжелого ранения Джамалов вернулся в родной Агрыз. За участие в боевых действиях он награжден орденом Мужества, медалью «За храбрость» II степени и медалью участника СВО.

Сегодня Рашит Джамалов пришел на свой избирательный участок, чтобы реализовать конституционное право и выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

«Сегодня особенно важно сделать свой выбор – он становится голосом нашей общей ответственности. Я проголосовал. Считаю, что это выражение солидарности со страной и со своим народом. Так мы показываем: мы вместе, и именно в этом – наша сила!» – заявил он.

Рашит Джамалов женат, воспитывает двух сыновей – 17 и 10 лет.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.