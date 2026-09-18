Марат Ахметов назвал голосование экзаменом на единство и сплоченность страны

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Марат Ахметов принял участие в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

На избирательный участок №55, расположенный в здании Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ – КХТИ), Ахметов пришел одним из первых.

«Избирательная кампания этого года проходит в особых условиях, поскольку идет специальная военная операция, и поэтому участие каждого гражданина в выборах — это, прежде всего, ответственность. Кроме того, участие в выборах можно рассматривать как экзамен на единство и сплоченность вокруг нашего национального лидера Владимира Путина», – подчеркнул Марат Ахметов, общаясь с журналистами.

Он отметил, что в Татарстане всегда связывали судьбу республики вместе с Россией.

«Наша республика во все времена была очень активна в общественно-политическом плане и при этом всегда связывала свою судьбу вместе с нашей большой страной. Голос каждого избирателя важен. Что касается специальной военной операции, Татарстан вносит свой вклад в Победу солидной экономикой, наши ребята проявляют мужество на поле боя, достигают больших результатов в мирном труде. И, безусловно, победа будет за нами», – подчеркнул Ахметов.

Он выразил надежду, что на этих выборах жители республики покажут себя ответственными и активными гражданами большой страны.

Сегодня в Татарстане стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва. Избирательные участки по всей республике открылись в 8:00. Голосование продлится до 20 сентября, участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Всего в республике работают более 2 700 участковых избирательных комиссий, а также 42 временных избирательных участка.

Одновременно с выборами депутатов Госдумы в республике проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50. Также жители 40 районов республики выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления.